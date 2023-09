Calciomercato Lazio, intesa di massima con Valeri: il terzino ha un desiderio preciso

Calciomercato Lazio, Emanuele Valeri primo obiettivo per la fascia sinistra: accordo di massima per giugno

Emanuele Valeri, terzino della Cremonese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe finalmente coronare, al terzo tentativo, il sogno di sbarcare nel calciomercato Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Valeri è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha già comunicato alla società la volontà di non rinnovare. Sarri, che lo apprezza molto, e Fabiani faranno una valutazione sugli attuali terzini da qui a gennaio decidendo se anticipare di qualche mese un colpo già impostato per la prossima estate a parametro zero. Valeri, da tifoso biancoceleste, è pronto a coronare il proprio sogno.