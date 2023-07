Calciomercato Lazio, in chiusura l’accordo per Danilo D’Ambrosio a parametro zero: le ultime sull’ex Inter

Il calciomercato Lazio sta per battere un colpo a sorpresa. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i biancocelesti sono in chiusura per Danilo D’Ambrosio, terzino in scadenza di contratto con l’Inter.

All’inizio della prossima settimana ci sarà un incontro per chiudere il colpo a zero.