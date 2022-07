Calciomercato Lazio, accordo con Provedel ma lo Spezia non molla: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno trovato l’accordo con Provedel, ma lo Spezia vuole prima trovare un sostituto

La Lazio ha ormai chiuso per Maximiano, portiere in arrivo dal Granada pronto a diventare il nuovo titolare biancoceleste, ma è anche alla costante ricerca di un numero 12 affidabile; nella fattispecie Ivan Provedel. Il club capitolino ha già trovato un accordo con l’estremo difensore, desideroso di fare un salto di qualità e di poter giocare l’Europa League.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, lo Spezia vorrebbe prima trovare un sostituto. Il designato sembrava Falcone della Sampdoria, ma l’inserimento del Torino avrebbe rallentato tutto. Inoltre i liguri, nonostante il contratto in scadenza del portiere nel 2023, continuano a chiedere 5 milioni dovendo versare il 50% anche all’Empoli. La Lazio prova a inserire delle contropartite come Kiyine, Raul Moro, Akpa Akpro; nomi però che non scaldano il cuore dello Spezia.