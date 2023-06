Calciomercato Lazio, Abbate: «Berardi? Ci siamo, Gedson non è il piano B a Frattesi»

Calciomercato Lazio, il giornalista fa il punto della situazione riguardo il mercato dei biancocelesti in particolare su Berardi e Gedson

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Abbate, il quale fa il punto della situazione riguardo il calciomercato della Lazio, focalizzandosi su Berardi e Gedson

PAROLE – Accordo a 20 milioni per Berardi, ma il Sassuolo chiede soluzione unica. Gedson? Per Sarri non è alternativa a Frattesi”. Alberto Abbate a Radiosei: “Lotito sta lavorando da circa 3 mesi su Domenico Berardi. Il sogno si sta avvicinando sempre di più, è un ossessione di Sarri che lo vuole a tutti i costi per rinforzare l’attacco. Può giocare sulla fascia certo, ma è un giocatore che ti garantisce anche parecchi gol. E’ il prototipo dell’esterno sarrista. Il presidente ci sta lavorando da mesi. 3,5 milioni bonus compresi per l’ingaggio, si sta cercando di trovare l’intesa col Sassuolo sui 20 milioni per Berardi. I neroverdi vorrebbero i soldi in un’unica soluzione, visto che parte da 25 milioni. Se vuoi uno sconto, devi rinunciare alle ‘rate’, tanto per capirci. Può entrarci Cancellieri: la Lazio vuole sistemarlo e ai neroverdi piace. Toro e Salernitana alla finestra

Non c’è fretta: la Lazio non può annunciarlo finché non sblocca l’indice di liquidità. E’ un problema superabile, ovviamente, visti i soldi garantiti dalla Champions. Ieri, nella riunione a 4, si è affrontato principalmente il capitolo uscite. Se arrivano Zielinksi e Frattesi, per intenderci, Marcos Antonio può restare. E’ una questione di caratteristiche, ma questo lo vedremo solo – appunto – nel casi in cui si verificassero alcuni incastri

La nota positiva è che i ricavi della Lazio aumenteranno per Champions e Supercoppa. Questo spingerà Lotito ad adeguare gli ingaggi, i costi aumenteranno, ma bisognerà far quadrare tutto per via dei parametri esistenti.

Escludo l’offerta a 6 milioni a stagione per Milinkovic. Juventus unica squadra ufficiosamente ad esser tornata sotto per il giocatore. Nel momento in cui dovessero arrivare i rinnovi a Pedro (2,2) e Luis Alberto (3,5+bonus) oltre a prendere Berardi e Milik (ad esempio), si andrebbero a fare altre riflessioni sugli ingaggi di altri giocatori. Simeone? Il Napoli lo riscatterà a 15 milioni dal Verona. Milik domani chiude il discorso con la Juve, che ha chiesto il rinnovo del prestito senza ricevere l’ok dall’OM. Gedson? Non è alternativa a Frattesi. Nome per il ruolo di play. Nasce play e fa anche l’interno di centrocampo. Per Sarri è un jolly