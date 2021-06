Calciomercato, la Lazio ancora al lavoro per Callejon e Pezzella

Secondo La Nazione non si sarebbero esaurite le piste che portano a Pezzella e Callejon alla Lazio targata Maurizio Sarri

La Nazione rilancia i nomi di German Pezzella e Josè Maria Callejon come papabili nuovi innesti per la Lazio di Maurizio Sarri.

Con l’uscita di scena di Gattuso, la Fiorentina potrebbe volersi liberare di alcuni giocatori e fare cassa, risolvendo così qualche problema di bilancio. Così, l’esterno spagnolo potrebbe ritrovare proprio il tecnico che lo allenò al Napoli, liberando la società viola di un ingaggio pesante. Inoltre, potrebbe arrivare a Roma o con prestito secco o direttamente a zero. Per quanto riguarda Pezzella, il trent’enne è in scadenza nel 2022 con la Fiorentina e potrebbe giungere alla corte di Sarri con un prestito con obbligo di riscatto (non essendoci il tempo contrattuale per legarlo a bonus o prestazioni).