Calciomercato Inter, Caicedo resta un nome caldo: le ultime

Caicedo pronto a lasciare il Genoa? L’avventura in rossoblu non è mai iniziata, su di lui è forte l’interesse dell’Inter

Sembra segnato il destino di Felipe Caicedo, arrivato dalla Lazio nell’ultimo giorno del mercato estivo ma mai del tutto calatosi nella realtà del Genoa.

L’attaccante ecuadoriano potrebbe ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi all’Inter come vice-Dzeko, è lui il profilo che, per caratteristiche, manca alla rosa nerazzurra: centravanti fisico in grado di tenere su la squadra come il bosniaco. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.