Calciomercato, Insigne: l’attaccante accostato alla Lazio è in Italia, i dettagli

Calciomercato, l’ex attaccante del Napoli accostato al club biancoceleste è attualmente in Italia: ecco il motivo

Ad un mese e mezzo esatto dalla sessione invernale di calciomercato, uno dei nomi accostati alla Lazio è quello di Insigne, visto anche il legame con Sarri. Ad alimentare gli animi in queste ore, è stato il ritorno in Italia dell’ex Napoli, ma stando a quanto riporta TMW non c’entra nulla con la società capitolina.

Il calciatore approfittando della fine della MLS è andato a Napoli, e ha voluto salutare i suoi ex compagni di squadra