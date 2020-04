Calciomercato, il numero uno del Lione ha voluto precisare la voglia da parte del club francese di trattenere Depay

Memphis Depay è uno degli obiettivi finiti nel mirino del ds Tare. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 ma non sarà per niente facile strapparlo al Lione. Ecco le parole del presidente Aulas su Twitter.

«Mi aspetto che Memphis resterà a lungo nella famiglia del Lione. Farò davvero di tutto per fare in modo che ciò accada, Memphis lo sa. Ho fiducia in lui».