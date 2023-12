Calciomercato, il Barcellona punta due giocatori della Serie A: ecco di chi si tratta. Le ultime

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando rinforzi in difesa. Già nel mercato di inverno i dirigenti blaugrana proveranno ad aggiungere un centrale alla rosa a disposizione di Xavi. Gli uomini mercato catalani stanno battendo a tappeto i vari campionati alla ricerca dei prossimi parametri zero che potrebbero già muoversi a gennaio a fronte del pagamento di una piccola percentuale per il cartellino.

Ed i nomi, anche di una certa importanza, non mancano: il primo è quello di Victor Lindelof del Manchester United, seguito da Eric Dier del Tottenham. Non mancano i nomi legati alla Serie A: quello di Daniele Rugani della Juventus, così come di Yerry Mina della Fiorentina. Gli altri profili valutati sono quelli di Hummels, Klostermann, Witsel, Azpilicueta, Hermoso e Wan-Bissaka.