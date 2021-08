Calciomercato, colpo del Genoa: dal Parma ecco Hernani

Bel colpo del Genoa, che dal Parma acquista il centrocampista Hernani. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto

Nel calciomercato, nonostante le tante difficoltà, qualcosa si muove. Bel colpo del Genoa, che si assicura le prestazioni di Hernani, che arriva dal Parma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Ad annunciare l’affare è stata la stessa società ligure: «Il centrocampista, nato a São Gonçalo do Sapucaí, in Brasile, il 27 marzo 1994, arriva in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto dal Parma Calcio 1913. Nell’ultimo anno in Serie A TIM ha segnato 7 gol e fornito 3 assist vincenti. In carriera, tra le altre, ha indossato le maglie di Parma, Zenit San Pietroburgo, Saint-Etienne e Atletico Paranaense. Con il club russo Hernani ha vinto la Premer-Liga nella stagione 2018/19. Vanta inoltre 14 presenze con il Brasile U17, con cui si è laureato campione del Sud America nel 2011».