Calciomercato, Emre Mor bussa alla Lazio

Il giovane esterno è ai ferri corti con il Galatasaray per i soliti problemi disciplinari. La Lazio sarebbe la meta gradita da Mor

Emre Mor, attuale esterno d’attacco del Galatasaray, è conosciuto più per la sua testa calda che per i suoi piedi buoni.

Per questo motivo sarebbe arrivato alla fine del suo rapporto con i giallorossi, dopo aver girato parecchie squadre in poco tempo: ennesimo flop della sua breve carriera. Il classe ’97, come riportano parecchi siti turchi, nei prossimi giorni dovrebbe essere a Roma con il suo entourage per proporsi alla corte di Lotito. La Lazio avrebbe già rifiutato l’offerta perchè non si vorrebbe barcamenare in un caso di poco genio e tanta sregolatezza. Il rischio è alto e devastare uno spogliatoio così coeso sarebbe veramente autolesionismo.