Calciomercato: ecco quale sarà il futuro di Jorginho

Ecco quale sarà il futuro di Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, nella prossima sessione di calciomercato estivo

In passato, con l’arrivo di Sarri era stato accostato alla Lazio, quando la sua avventura in Premier League non stava andando proprio benissimo. In estate il contratto di Jorginho con l’Arsenal volgerà al termine, e il calciatore sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

La Lazio è sempre rimasta alla finestra, cosi come i tanti club dell’Arabia Saudita. Il club inglese però, sembrerebbe molto interessato a rinnovare il contratto al centrocampista italiano.