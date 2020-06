Calciomercato, ecco le date ufficiali della finestra estiva

La Figc ha stabilito le date della finestra estiva di Calciomercato. Inizierà il 1 settembre per concludersi il 5 ottobre

Attraverso un comunicato ufficiale la Figc ha ufficializzato le date ufficiali della sessione estiva di calciomercato. Il calciomercato inizierà martedì 1 settembre e chiuderà i battenti il 5 ottobre alle 20.00. In aggiunta sono stati diramati anche gli aspetti riguardanti gli svincolati e gli accordi preliminari tra società.

ACCORDI PRELIMINARI: «Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto nella stagione 2019/2020, saranno consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia»

OPZIONI DI RISCATTO E CONTRORISCATTO: «Le opzioni di riscatto dei prestiti relativi che scadono entro la stagione 2019/20 dovranno essere effettuati da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno. Per i prestiti che scadranno entro la stagione 2020/21, l’opzione andrà effettuata da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20).

Per cessioni annuali e biennali (senza opzione di controriscatto) stipulate nella stagione e nelle cessioni biennali della stagione 2018/19 queste le date per esercitare le opzioni: da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione; da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione; da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni

Per prestiti biennali della stagione 2019/20 senza diritto di controopzione, queste le date per esercitare l’opzione: da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20)

Per prestiti biennali della stagione 2019/20 (senza diritto di controopzione) e prestiti della stagione 2020/21 (senza diritto di controopzione), opzione esercitabile da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20)»

SVINCOLATI: «Il calciatore che si svincola entro il 31 agosto potrà firmare per una nuoca squadra fino al 31 marzo. Si potranno tesserare svincolati (della stagione 2019/20) da campionati esteri dal primo settembre al 31 marzo 2021»

Gianlorenzo Di Pinto