Calciomercato, Di Marzio: «Juve interessata a Correa, ma la Lazio…»

Lazio, la Juventus tiene d’occhio Correa. Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza a Sky Sport: la situazione

La Juventus ha messo nel mirino Correa. La notizia sta rimbalzando da qualche giorno, ma Gianluca Di Marzio – esperto di mercato – ha fatto chiarezza davanti alle telecamere di Sky Sport:

«Io non credo che la Lazio si voglia privare di Correa. La Juventus è informata è vero, ma la Lazio non ha intenzione di aprire una trattativa. L’eventuale arrivo di Pereira serve per arricchire la rosa. L’anno scorso la squadra non aveva tanti ricambi in tutti i ruoli per competere fino alla fine, invece quest’anno con la Champions e con la voglia di lottare per lo Scudetto fino all’ultimo c’è bisogno di aumentare la qualità in tutti i reparti».