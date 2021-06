De Paul Napoli, alte le richiesta di Pozzo: i partenopei non mollano

Il Napoli non molla la pista De Paul: ecco le ultime sulla possibile trattativa con l’Udinese per il centrocampista argentino

Secondo quanto riportato dal Corriere di Mezzogiorno, resta in piedi l’ipotesi Napoli per Rodrigo De Paul. L’argentino potrebbe lasciare l’Udinese in estate, e oltre agli azzurri anche Juve, Inter e Milan avrebbero manifestato il loro interesse.

La bottega friulana, però, è molto cara. Per strapparlo al club, Pozzo chiederebbe non meno di quaranta milioni di euro. Da capire quale squadra avrà la meglio per il talentuoso fantasista.