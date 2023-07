Calciomercato, c’è stato il vertice tra Sarri e Lotito a Formello

Calciomercato, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio c’è stato l’atteso incontro tra il presidente e l’allenatore della Lazio

A Formello si è svolto secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’ atteso incontro tra Sarri e Lotito per confrontarsi sui movimenti di mercato in entrata e in uscita. Il giornalista aggiunge che l’incontro tra il numero uno biancoceleste e il tecnico toscano è avvenuto in tarda serata a Formello.