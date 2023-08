Calciomercato, Castrovilli lascia la Fiorentina: il suo futuro è in Premier

Castrovilli, il calciatore lascia la Fiorentina ed approda in Premier dove lo attende il Bornemounth. l’ex viola era seguito anche dalla Lazio

Il futuro di Gaetano Castrovilli non sarà più alla Fiorentina, il giocatore azzurro si appresta ad affrontare la sua nuova avventura in Premier dove lo attende il Bornemounth. A riportare la notizia è Sky Sport, spiegando che il club inglese ha trovato con la Fiorentina l’accordo sulla base di 12 milioni più bonus. Il giocatore conclude l’emittente televisiva è in viaggio verso l’Inghilterra.