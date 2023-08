Calciomercato, Castrovilli-Fiorentina è gelo per il rinnovo: la Lazio vigila la situazione ma occhio a Inzaghi

Calciomercato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera i biancocelesti osservono la dinamica relativa al futuro di Castrovilli

A tenere banco in casa Fiorentina dopo l’ammissione in Conference League ai danni della Juventus, è la situazione legata al futuro di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, il giocatore toscano non ha ancora rinnovato il contratto con il club di Commisso, e dopo i primi contatti con l’agente del giocatore quest’ultimo chiede 2,5 milioni per proseguire con i toscani.

Il quotidiano però spiega che la Fiorentina non va oltre l’1.5 fino al 2027, e qualora la situazione dovesse peggiorare deve fare i conti con l’interesse dell’Inter ma anche della Lazio