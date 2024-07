Calciomercato, Calafiori è un NUOVO giocatore dell’Arsenal: è UFFICIALE

Calciomercato, il difensore passa ufficialmente in Premier League dove lo attendono i Gunners: il comunicato

Riccardo Calafiori lascia la serie A e approda in Premier League con l’Arsenal. Ad annunciarlo è l’Arsenal e il tecnico Arteta con un comunicato del club, e le dichiarazioni del tecnico

COMUNICATO – Si è unito a noi dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine. Il difensore 22enne è stato un membro della squadra azzurra a Euro 2024, dopo una stagione piena di prestazioni impressionanti nel cuore della difesa del Bologna

ARTETA – Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all’Arsenal. È un grande acquisto e ci dà un’enorme forza per rafforzare la nostra difesa. Riccardo ha grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per conquistare trofei importanti. Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l’Italia, con la sua progressione e sviluppo nell’ultimo anno davvero impressionanti. Non vediamo l’ora di lavorare con lui, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire