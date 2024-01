Calciomercato, Buongiorno salta la Lazio per infortunio: il Torino corre ai ripari e chiude per quel giocatore

Calciomercato, il club granata visto l’infortunio del giocatore corre ai ripari e si rinforza in vista anche del match con la Lazio

L’obiettivo primario del Torino è battere la Salernitana, ma la gara con la Lazio del 22 febbraio è li dietro l’angolo e l’infortunio di Buongiorno è un grave grattacapo per Juric. Il difensore non ci sarà coi biancocelesti per infortunio, ma il club granata è corso ai ripari garantendo a Juric il suo sostituto vale a dire Lovato della Salernitana.