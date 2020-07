Calciomercato, dalla Germania sicuri: sfida Lazio-Inter per Veljkovic

Dalla Germania rimbalzano voci di un interesse della Lazio per il difensore del Werder Brema, Veljkovic. Sul ragazzo ci sarebbe anche l’Inter

Come riporta la Bild, la Lazio sarebbe sulle tracce del difensore centrale del Werder Brema, Veljkovic. Il calciatore venticinquenne interessa anche all’Inter di Conte che vorrebbe puntellare la difesa in vista della prossima stagione.

Molto probabilmente l’operazione è strettamente legata alla trattativa per Kumbulla. Se non dovesse finalizzarsi l’acquisto del difensore albanese, i discorsi per il serbo del Werder potrebbero accendersi.

Gianlorenzo Di Pinto