Calciomercato, Baiocchini (Sky): «L’obiettivo della Lazio è Berardi»

Ai microfoni di Sky Sport Emanuele Baiocchini, fa il punto della situazione riguardo il calciomercato della Lazio, e a tal proposito rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – In casa Lazio si dovrà capire cosa succederà con Luis Alberto e Milinkovic. Sono arrivate offerte dall’estero per quanto riguarda lo spagnolo, tutto fermo invece su Milinkovic. In entrata si lavora per l’attacco, c’è la volontà di prendere in primis un esterno forte e Berardi è l’obiettivo principale. Lotito vuole migliorare la posizione della stagione appena conclusa e migliorare significa scudetto. Per le coppe ovviamente si cercherà di andare più avanti rispetto a quanto fatto quest’anno