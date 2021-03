Calciomercato, la Lazio pensa al futuro. Idea Messias per l’attacco

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Calabria. La Lazio avrebbe puntato l’attaccante del Crotone Junior Messias per giugno

Tra poche ore Lazio e Crotone si affronteranno nell’anticipo della 27ª giornata di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre, che vivono momenti diametralmente opposti. La Lazio però, secondo quanto riferito da Attilio Malena de Il Calcio Calabrese, avrebbe puntato un calciatore dei calabresi, Junior Messias.

Queste le sue parole: «Messias sarà uno di quelli che andranno via. Ha dimostrato il suo valore e di poter stare alla grande in Serie A, il suo percorso di crescita lo porterà altrove. So che Lazio e Torino si sono informate per gennaio e poi per giugno, il suo prezzo si aggira sui 4-5 milioni di euro, una cifra appetibile».