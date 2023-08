Calciomercato Lazio, non tramonta la pista Audero: continuano i contatti tra le parti. I dettagli. Le ultime sul portiere

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Lazio sta lavorando per portare Emil Audero in bianconceleste. Per il momento, c’è distanza con la Sampdoria ma i contatti sono vivi.

Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Almeria per la cessione di Maximiano, quindi, il club capitolino continua a insistere per Audero da affiancare a Ivan Provedel.