Calcio internazionale: Liverpool, che crollo! Pari nel derby di Madrid

Pomeriggio di calcio internazionale: sesto k.o. di fila in casa per il Liverpool, il Real agguanta il pareggio negli ultimi minuti nel derby contro l’Atletico

Il Liverpool perde 0-1 contro il Fulham con gol dell’ex Juve Mario Lemina: sesta sconfitta in casa e record negativo per il Liverpool che mai aveva inanellato una serie così negativa. I Reds si allontanano dalla zona Champions: Chelsea a +4 con una gara in meno.

1-1 nel derby tra Real Madrid e Atletico Madrid. Benzema all’88’ risponde al vantaggio dei colchoneros con Suarez al 15′. L’Atletico è a +3 sul Barcellona e a +5 sul Real, con una partita in meno rispetto ad entrambe.