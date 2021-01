Calcio: ‘gaffe’ Lega in auguri Capodanno, non c’è la Lazio. “Errore tecnico fotoshop”, scuse e poi la versione con Immobile

(ANSA) – MILANO, 01 GEN – “Nuovo anno, nuovo gioco”: gli auguri di Buon Anno della Lega di serie A incappano in una gaffe. Nella foto ad albero di Natale postata sui social ci sono i giocatori di tutte le squadre, tranne la Lazio. “Un errore tecnico dovuto al fotoshop”, la spiegazione della Lega, che ha corretto poi il tiro aggiungendo la prevista foto di Immobile come punta dell’albero, in quanto Scarpa d’Oro. “Ora ci siamo tutti”, il messaggio del nuovo post di auguri, con il simbolo delle scuse. (ANSA).