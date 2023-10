Calcagno: «Serie A a 18 squadre? Ecco cosa succederebbe al campionato»

Calcagno, il presidente dell’associazione Italiana Calciatori è intervenuto riguardo le parole di Sarri sul ridurre le squadre in A

Uno dei temi su cui si discute molto per il calcio italiano, e la conseguente competitività del torneo è la riduzione o meno dalle 20 alle 18 squadre, sottolineato anche ieri da Sarri nel post partita con il Milan.

Ad intervenire a riguardo ci pensa il presidente dell’AIC Calcagno, il quale rilascia a tal proposito queste dichiarazioni a Radio Sportiva

RIDUZIONE SQUADRE – Non è un’idea che si può mettere in campo. Se passassimo in A da 20 a 18, quelli slot verrebbero occupati da altro. Il problema non è il numero delle squadre di A, dobbiamo capire se c’è un numero massimo di partite, come chi ci dice chi studia il nostro mondo. Se c’è un numero massimo di minutaggio