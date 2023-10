Calamai: «La Lazio? Vive la confusione di un allenatore che ha perso riferimenti». Le parole del giornalista

Ai microfoni di TMW Radio, Luca Calamai ha parlato anche di Lazio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Sono molto più colpito dalla Lazio. Mourinho è il capopopolo, lo devi prendere così, ma se lui non ci crede più fai fatica. Per di più Dybala ha sempre problemi. La Roma che ha Dybala e Lukaku è da Champions, ma ce l’avrà e quanto Dybala? Se Mourinho non ci crede più, vuol dire che non si può più vincere a Roma. Mourinho è la credibilità di un progetto, se va via crolla il castello. La Lazio? Non riesco a capire cosa sia successo. Vive la confusione di un allenatore che ha perso riferimenti. Contesta tutto, anche scelte della sua società e vedo molta confusione. La Lazio deve ritrovare Lotito. Quello vero avrebbe risolto un mese fa la situazione. E’ sparito il comandante. Per me è gruppo la Fiorentina. E si sta creando anche un gruppo Juventus, nonostante le difficoltà».