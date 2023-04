Calabria: «Dobbiamo ributtarci subito in campionato». Le parole del giocatore del Milan dopo la vittoria in Champions contro il Napoli

Ai microfoni di DAZN il capitano del Milan, Davide Calabria, ha parlato dei festeggiamenti dopo la vittoria contro il Napoli in Champions, e della concentrazione che i rossoneri non vogliono perdere in campionato per la corsa alla massima competizione europea che non vogliono farsi sfuggire. Un avvertimento anche alla Lazio in vista della sfida del 6 maggio. Le sue parole:

CALABRIA– «Siamo arrivati a un punto della stagione in cui dobbiamo capire che tutte le partite sono davvero importanti per la squadra e per lo sviluppo di questa società, perché mancano talmente poche partite che non dobbiamo fare più passi falsi. Dobbiamo ributtarci subito in campionato: abbiamo festeggiato la vittoria perché l’abbiamo meritata e la volevamo ma adesso dobbiamo rifocalizzarci sulle prossime partite »