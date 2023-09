Cairo: «Non possiamo paragonarci al grande Torino, ma…». Le parole del presidente dei granata

Questa sera il Torino di Cairo affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico. Il presidente granata questa mattina durante la presentazione del Torino Club Parlamento, si è espresso su molti diversi temi. Le sue parole:

CAIRO– «Sto lavorando per migliorare, ho tenuto tutti, non ho mai voluto vendere Buongiorno, rinunciando a 25 milioni. Poi ho comprato Zapata, Tameze, Bellanova. Dedico al Torino almeno il 20% del mio tempo. Juric? È particolare, ma un grande mister. Lo supporto e qualche volta lo sopporto. Diciotto anni da presidente non sono pochi. Il 2 settembre 2005 il Toro era fallito, mentre negli ultimi 12 anni abbiamo fatto buone cose, non possiamo paragonarci chiaramente al grande Torino, ma cerchiamo di fare il meglio e quest’anno spero che ci possiamo migliorare visto che veniamo da una squadra che si conosce già. I tifosi? Mi contestano, ma il 75% di loro è con me ».