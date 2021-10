Cairo: «E’ ingiusto quando i giocatori vanno via a zero, alle società un indennizzo»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento. Alcune sue parole

INDENNIZZI AI CLUB – «Una società magari cresce un giovane del proprio vivaio, investe dei soldi e delle risorse, e poi lo vede andare via a zero euro. Non credo sia giusto, il club dovrebbe avere almeno una forma di indennizzo. In un momento in cui le società sono in difficoltà, i giocatori in scadenza vogliono di più e il procuratore arriva portando via il giocatore, invece di permettere alla società di monetizzare. I procuratori hanno tanto potere e i giocatori se ne vanno lasciando il club di appartenenza a bocca asciutta».

COLMARE GAP PREMIER – «E’ possibile colmarlo. 10 anni fa eravamo vicini ma abbiamo fatto errori, come non capire l’importanza dei diritti tv esteri. L’importante è trovare la direzione giusta, fare scelte giuste coinvolgendo persone capaci».