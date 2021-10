Caicedo, Lazio nel cuore: la risposta a un gioco social – FOTO

Caicedo con la Lazio ancora nel cuore: ecco la sua risposta a un gioco social che lo dimostra fin troppo bene

I suoi gol, le sue prestazioni, la sua umiltà e il suo attaccamento alla Lazio sono rimasti nel cuore dei tifosi. Ma anche per Felipe Caicedo quella alla Lazio non è stata certo un’esperienza come tutte le altre.

L’attaccante sui social ha voluto ricordare uno dei momenti più importanti della sua avventura nella Capitale, ossia il suo gol che ha sbloccato il derby del 2 marzo 2019. Il tutto è avvenuto sulla pagina Twitter Tutela Lazio, che ha lanciato un gioco social in cui ha chiesto di ricordare con una foto una partita indimenticabile e l’attuale giocatore del Genoa ha postato l’immagine della sua esultanza al gol contro la Roma.

Io che propongo un gioco per divertimento ed ora mi trovo qui…per l’ennesima volta con gli occhi lucidi… Non superò mai questa fase! A cosa abbiamo rinunciato…

Ti voglio bene @FelipaoCaicedo e mi manchi tremendamente!

💔 https://t.co/Y78J6dqJx1 — Tutela Lazio (@TuteLazio_V2) October 4, 2021

Il suo messaggio è stato ovviamente subissato d’affetto e di dimostrazioni di un legame che non si cancellerà mai.