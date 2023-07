Caicedo, idolo dei tifosi laziali: i riferimenti dell’ex biancoceleste ai tempi passati con l’aquila sul petto. I dettagli

L’ex Lazio, Felipe Caicedo è diventato un idolo dei tifosi capitolini non solo per quei suoi gol all’ultimo minuto, ma anche per i suoi numerosi post social riferiti ai tempi passati con la maglia biancocelesti. L’ex attaccante biancoceleste sui social risponde anche a diversi supporter: l’ultimo episodio è il commento ad un video pubblicato da un tifoso che mostra la rete dell’ecuadoriano al 97′ contro il Cagliari nel dicembre del 2019 e Caicedo non ha tardato a rispondere.