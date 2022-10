Caicedo: «I tifosi della Lazio mi emozionano ancora. Questa settimana...»

Felipe Caicedo è rimasto nel cuore dei tifosi, ma anche i tifosi sono ancora nel suo. Ecco le parole per Il Messaggero

In questo momento in cui alla Lazio manca un vero vice Immobile, la nostalgia fa tornare alla memoria dei tifosi Felipe Caicedo. L’ex centravanti biancoceleste – oggi attivo in Arabia – è stato intercettato per i microfoni de Il Messaggero:

TIFOSI – «Mi invocano? Lo so, lo so, mi scrivono e io ancora mi emoziono per tutto questo affetto. In particolare, in questa settimana mi sono reso conto che si sta parlando tanto di me perché il bomber si è fatto male. Sarà difficile rinunciare a un fenomeno come Ciro, è un leader assoluto, basta guardarlo».