Caicedo, la gioia da casa per la vittoria: «Bravi ragazzi!» FOTO

Al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Milan, anche l’indisponibile Felipe Caicedo ha gioito sui social per il risultato

Una serata indimenticabile per la Lazio, che ha battuto per 3-0 allo Stadio Olimpico il Milan in uno scontro diretto per la corsa al quarto posto. Al termine del match, anche l’indisponibile Felipe Caicedo ha voluto gioire sui social per questo grandissimo risultato.

«Braviii ragazzi!!!» ha scritto sul proprio profilo Twitter l’attaccante biancoceleste, che ha condiviso una foto dei compagni che esultano in campo. Purtroppo non ha potuto far parte della compagine che ha sconfitto i rossoneri a causa di un infortunio, ma con lo spirito era lì in mezzo a loro. Il Panterone non molla mai, neanche da casa.