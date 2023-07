Caicedo dalla parte di Marcos Antonio: «Siamo tutti uguali». Le parole dell’ex Lazio su quanto accaduto al giocatore brasiliano

Anche l’ex Lazio Caicedo ha voluto dire la sua in merito a quanto accaduto a Marcos Antonio, che ha ricevuto nelle scorse ore un commento razzista via social. Dopo la presa di posizione della società capitolina, anche l’ex biancoceleste si è schierato via social dalla parte del giocatore brasiliano: