Cagni: «Immobile? Ciro è fondamentale per l’Italia e il fatto che è capitano lo dimostra»

Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound 90 FM l’ex tecnico Gigi Cagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Immobile e della Nazionale

IMMOBILE IMPRESCINDIBILE – Credo che immobile sia imprescindibile per questa nazionale Spalletti lo ha fatto anche capitano, può giocare anche insieme a raspadori.

Mancini ha sbagliato il modo, non la scelta doveva essere più onesto, Ha fatto una brutta figura. Chi ha come obiettivo primario lo denaro fallisce, infatti per me non durerà molto