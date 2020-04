Cagliari, Zenga: «Ripresa? Troppi pareri, meglio aspettare»

Cagliari, le parole dell’allenatore dei sardi Zenga in merito alla possibilità di prendere gli allenamenti e di finire la stagione

L’allenatore del Cagliari Walter Zenga ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine di Sportweek in cui ha detto la sua anche sulla ripresa del campionato.

«È sbagliato secondo me avere pregiudizi e posizioni scelte a priori. In questi giorni sento dire per il coronavirus cose come ‘Non si può e non si deve giocare’; non sarebbe meglio dire ‘Vediamo cosa succede, ma noi ci siamo?’ Si trasmetterebbe senz’altro un messaggio migliore».