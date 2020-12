Cagliari, stagione finita per Rog: salterà anche la Lazio

Fu uno dei nomi sul taccuino del ds della Lazio Igli Tare, stava facendo molto bene nel centrocampo del Cagliari. Il croato Marko Rog ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, infortunio procurato nell’ultima gara esterna contro la Roma. L’ex Napoli sarà sottoposto a intervento chirurgico in Germania, e ha di fatto finito la stagione: salterà anche la gara in programma all’Olimpico contro la Lazio il 7 febbraio. Probabile che il Cagliari intervenga sul mercato, a meno che il tecnico Di Francesco non decida di arretrare Nandez con il romeno Marin. Nel frattempo tornerà tra gli isolani Nainggolan, in procinto di trasferirsi in prestito dall’Inter.