Cagliari, Pisacane: «Renderemo difficile la vita alla Lazio. Per fermare Immobile…»

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha analizzato la gara di lunedì contro la Lazio soffermandosi su Immobile

Lunedì si sfideranno le due squadre più in forma della Serie A: Cagliari e Lazio. I sardi sono la sorpresa di questo campionato, ma la squadra di Inzaghi non ha intenzione di cedere il passo o rallentare la corsa ai vertici. Sulle colonne de Il Messaggero, Fabio Pisacane, ha analizzato la gara:

«Adesso le squadre ci studiano e ci temono e forse il discorso potrebbe essere fatto a parti inverse. Anche negli anni passati, tranne la scorsa stagione, la Lazio ha avuto le sue difficoltà qui a Cagliari. Veniamo da una lunga striscia positiva, sarà una bella partita e faremo di tutto per rendere la vita difficile ai biancocelesti. Sappiamo quanto valiamo. Immobile? Un amico e non mi stupisce stia facendo bene. Credo che per fermare giocatori come Immobile o Correa serva la collaborazione di tutta la squadra, non solo dei difensori».



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER