Cagliari, Pisacane: «Rigiocherei solo quei 7 minuti con la Lazio…»

Fabio Pisacane, giocatore del Cagliari, è tornato a parlare della gara contro la Lazio persa nei minuti di recupero

A distanza di settimane, a Cagliari, si parla ancora della gara contro la Lazio. A farlo è Fabio Pisacane che, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha ammesso di quanto sia ancora viva la delusione di quegli ultimi 7 minuti del match:

«Rigiocherei solo quei sette minuti con la Lazio. Sono stati clamorosi. E sono stati uno snodo per noi e per loro. Se avessero perso non so se avrebbero centrato quella serie positiva e anche noi abbiamo pagato».