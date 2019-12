Cagliari, Maran: «La rimonta ci dà entusiasmo per affrontare la Lazio»

Cagliari, Maran prende la parola in conferenza stampa: commenta il pareggio contro il Sassuolo e presenta il prossimo match con la Lazio.

Il commento del tecnico del Cagliari, Rolando Maran, in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio:

«Oggi abbiamo commesso degli errori, ma non ci era mai successo di giocare 3 partite in 6 giorni. Questa rimonta ci dà entusiasmo in vista della Lazio. È un ulteriore tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri messi da parte in questa stagione. Stiamo viaggiando forte, non c’è il rischio di vertigini. La classifica ci sorride e siamo lì con merito. Guardiamo partita per partita».