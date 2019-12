Cagliari Lazio, vincerà la qualità meglio espressa

Con i goal di Immobile e Joao Pedro e le giocate di Nainggolan e Luis Alberto, la partita di lunedì non sarà senza spettacolo

Cagliari e Lazio si affronteranno lunedì sera in terra sarda: in qualche modo le due formazioni si assomigliano e ciò renderà ancora più interessante la sfida tra le compagini che si contendono il gradino più basso del podio.

Per i rossoblù, con forza e prepotenza, ci pensa il figliol prodigo Nainggolan a gestire la qualità della squadra sulla mediana. Dall’altro lato Magic Luis dipinge calcio con i suoi assist a profusione. I due strateghi Maran ed Inzaghi, hanno impostato il gioco delle loro squadre in maniera molto simile: impostazione bassa con molta spinta sulle fasce e tanta qualità in mezzo al campo. Al momento in Italia nessuno sta dando filo da torcere ad Immobile, nonostante si sia fermato l’ultima giornata. Joao Pedro però, si sta mettendo in luce ultimamente segnando parecchio. La partita di Cagliari, vedrà affrontarsi le due squadre che sanno meglio al momento: vincerà chi saprà sfruttare al meglio la propria qualità.

