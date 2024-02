Cagliari-Lazio: Sarri ribalta tutto, solo sei conferme di formazione dopo il flop di Bergamo

Maurizio Sarri è pronto a fare cinque cambi in vista della partita contro il Cagliari di Ranieri

Dopo la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, sono piovute critiche molto dure per Maurizio Sarri e la sua Lazio, che ha disputato una pessima partita. Per migliorare la situazione di classifica si dovrà ripartire dalla sfida contro il Cagliari, assolutamente da vincere. E per questo, l’allenatore biancoceleste, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, sta pensando di effettuare ben cinque cambi.

A centrocampo c’è una scelta obbligata: la squalifica di Rovella riporterà in campo dal 1′ Cataldi, ma potrebbe sedere in panchina anche Luis Alberto. Il mago è stato davvero deludente contro l’Atalanta, e al suo posto Sarri potrebbe inserire Vecino. In difesa prende sempre più piede il ritorno da titolare di Hysaj, che nelle ultime quattro giornate è rimasto in panchina. Non è ancora pronto Patric, che sta svolgendo lavoro differenziato; chi partirà dalla panchina è anche Castellanos, visto che contro il Cagliari dovrebbe tornare Ciro Immobile dal primo minuto.

Tra quelli che hanno deluso maggiormente in quel di Bergamo, c’è anche il giovane Isaksen. Ecco perchè l’allenatore starebbe valutando l’idea di far partire Pedro dal 1′ contro la squadra di Ranieri, mentre lo staff medico sta valutando le condizioni di Mattia Zaccagni, che dovrebbe rientrare tra i convocati.