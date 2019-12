Cagliari Lazio, saranno 300 i laziali in trasferta

Nonostante il freddo, il viaggio non comodo ed il giorno infrasettimanale, non mancherà la spinta del popolo biancoceleste in Sardegna

Ci si potrebbe appellare a mille e più scuse per non partire alla volta di Cagliari, e sarebbero tutte plausibili.

Il popolo biancoceleste però è diverso: contro tutto e tutti è pronto alla qualunque pur di sostenere i propri colori. Così farà lunedì sera, quando la Lazio sbarcherà nella terra del pecorino. Come riporta il Corriere dello Sport, saranno circa 300 i tifosi al seguito della squadra di Inzaghi: potrebbero sembrare pochi, ma si faranno sentire come se fossero in 10.000. Tutti insieme, alla conquista di Cagliari.

