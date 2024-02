Cagliari Lazio, Ranieri: «Ecco chi rimane in dubbio per il match» Le parole del tecnico dei rossoblù

L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per la gara della 24a giornata del campionato di Serie A dell’Unipol Domus ci sono dei giocatori in dubbio. Le sue parole:

INFORTUNATI – «Sulemana e Hatzidiakos in dubbio, oggi non erano a disposizione. Tranne Oristanio e Shomurodov ci siamo».

