Cagliari Lazio Primavera: dove e quando vedere la partita

Cagliari Lazio Primavera, dove vedere la partita della squadra di Sanderra, prima del campionato dopo le ultime tre vittorie consecutive

Trasferta a Cagliari non solo per la prima squadra di Baroni, ma anche per la Lazio Primavera di Sanderra. I biancocelesti vanno in Sardegna forti del primo posto in classifica e dopo le tre vittorie consecutive contro Udinese, Venezia e Sampdoria.

La partita sarà visibile domani mattina alle 10.30 su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.