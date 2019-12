Cagliari Lazio, Maran tra squalifiche e infortuni: la situazione in infermeria

Cagliari Lazio, Maran alle prese con la squalifica di Rog e qualche infortunio di troppo. Sarà costretto a trovare soluzioni.

Non arriva al migliore delle condizioni, il Cagliari, alla sfida contro la Lazio. Tra squalifiche e infortuni, Rolando Maran dovrà darsi da fare per schierare l’11 più competitivo per affrontare la squadra d’Inzaghi.

Secondo l’Unione Sarda, all’assenza di Rog (squalificato), il tecnico dei sardi rimedierà schierando in campo Artur Ionita: Lucas Castro è acciaccato e probabilmente non riuscirà a scendere in campo.

Ancora fuori i lungodegenti Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti, con Birsa in recupero dalla frattura e capitan Ceppitelli ancora indisponibile. Rafael verrà riconfermato tra i pali, vista la conferma della squalifica per Olsen.