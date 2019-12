Cagliari Lazio, i sardi sono imbattuti da 15 gare

Sembrerà quasi assurdo ma la sfida che vedrà la Lazio ospite a Cagliari, potrebbe essere più difficile della partita contro la Juventus

La Lazio di Inzaghi si appresta ad affrontare, per la seconda settimana consecutiva, la squadra più in forma del campionato.

Sabato scorso Milinkovic e compagni hanno sconfitto chi, nell’arco della stagione in corso, non aveva mai perso ancora in tutta Europa. In questo turno di campionato i biancocelesti affronteranno i ragazzi di Maran, che sono insuperabili da 15 gare consecutive (Coppa Italia compresa ndr). L’ultima sconfitta dei rossoblù risale al 1 settembre, quando venivano battuti dall’armata di Conte. Il Cagliari detiene una sfilza di risultati utili consecutivi che farebbe invidia alle maggiori squadre europee (il Barcellona tra coppa e campionato ha conquistato 8 risultati utili consecutivi: la metà). Leggendo certi dati è impossibile non avere un minimo di timore, ma dobbiamo ricordarci che la Lazio ha vinto 8 giorni fa contro i campioni indiscussi d’Italia, impartendo lezioni di calcio. Domani sarà una gara a viso aperto, piena di emozioni e colpi di scena. Vedremo chi saranno i veri alieni.

