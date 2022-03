Cagliari Lazio è Immobile contro Joao Pedro: una sfida che sa di Nazionale

La sfida di domani sera tra Cagliari e Lazio sarà inevitabilmente segnata dal confronto tra Immobile e Joao Pedro: l’Italia nel mirino

Cagliari-Lazio di domani sera alle 20:45 si appresta ad essere una sfida dalla grande importanza di classifica per entrambe le squadre. La Lazio vuole riprendere la corsa all’Europa dopo l’unico punto ottenuto tra Udinese e Napoli, il Cagliari punti preziosi per la salvezza.

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, la sfida sarà caratterizzata dal duello tra Immobile e Joao Pedro e avrà inevitabilmente un retrogusto di Nazionale. Ciro è il centravanti titolare dell’Italia di Mancini, Joao Pedro coltiva la speranza di rientrare nelle convocazioni per il paly-off di marzo. Il CT osserva e li aspetta.